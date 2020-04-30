Greta, salgından etkilenen çocuklara yardım için bağış kampanyası başlattı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs salgınından etkilenen çocuklara yardım edebilmek için bağış kampanyası başlattı. Bu kapsamda daha önce ödül olarak aldığı 100 bin doları UNICEF’e bağışladı.

İklim krizine karşı verdiği mücadeleyle tüm dünyaya ilham olan 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bu kez de salgına savaş açtı.

Salgından etkilenen çocuklara yardım etmek adına bir kampanya başlatan Greta, Danimarka merkezli Human Act adlı kuruluştan aldığı 100 bin dolarlık ödülü Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’e bağışlama kararı aldığını duyurdu.

Salgını ‘bir çocuk hakları krizi’ olarak niteleyen Greta, “Bu salgın şimdi ve uzun vadede bütün çocukları etkileyecek. Ben herkesi bana katılmaya ve UNICEF’in çocukları kurtardığı, sağlıklarını koruduğu ve eğitimlerini devam ettirme çalışmalarına yardımcı olmaya davet ediyorum” dedi.

Greta, geçen ay koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.