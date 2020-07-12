Trump'ın eski baş stratejisti Bannon: Vuhan'daki laboratuvarda çalışan doktorlar kaçtı, Batı istihbaratıyla çalışıyor

Trump’ın eski baş strateji uzmanı Bannon, Batılı istihbarat servislerinin, Çin'in koronavirüsün üstünü uzun süre örttüğünü kanıtlamak ve resmi suçlama yöneltmek için Vuhan'dan kaçan uzmanlarla iş birliği yaptığını öne sürdü. Bannon, "Ortaya çıkanlar karşısında insanlar şoke olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı yer olduğu öne sürülen Vuhan'daki (Çin) Viroloji Enstitüsü'nden uzmanların yurt dışına kaçtığını ve Batılı istihbarat servislerinin ellerinde olduğunu iddia etti.
Daily Mail'e konuşan Bannon'ın iddialarına göre Batılı casuslar, küresel salgının kaynağının söz konusu laboratuvardaki sızıntı olduğu ve bunun üstünün örtülmesinin 'önceden tasarlanmış cinayet' suçuyla eşdeğer olduğu gerekçesiyle kaçan bu uzmanları kullanarak Çin'i resmen suçlamaya hazırlanıyor.
Batılı ülkelerin 'zalim, otoriter Çin rejimini devirmek için' birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Bannon, "Kaçan bazı uzmanların, laboratuvarda neler olup bittiğini anlamaya çalışan FBI'yla birlikte çalıştığını söyledi.
Bannon, "Henüz basına yansıyan bir şey yok ama Vuhan'daki laboratuvardan ve diğer laboratuvarlardan uzmanlar Batı'ya geldi ve Çin Komünist Partisi'nin kusurlarının kanıtlarını ortaya koyuyor. İnsanlar şoke olacak" ifadelerini kullandı.
ABD'nin doğu kıyısındaki yatından röportaj veren Bannon, "Bu laboratuvarlardaki uzmanlar şubatın ortasından bu yana Çin ve Hong Kong'u terk ediyor. ABD ve İngiliz istihbaratı çok kapsamlı bir dava açmaya hazırlanıyor ki bunun hazırlık süreci epey zaman alabilir. Bu iş James Bond filmlerine benzemez" diye konuştu.
Bannon, Viroloji Enstitüsü'nün inşasına yardım eden ama 2017'deki açılışından önce projeden çıkarılan Fransa'nın laboratuvarda izleme sistemleri olduğunu da öne sürdü: "Bence öğreneceğimiz şey şu olacak: Bu adamlar tam yetkileri olmayan deneyler yapıyordu ya da ne yaptıklarından emin değillerdi. Bir şekilde bu virüs ortaya çıktı. Bu tür virüslerin ortaya çıkışı pek de zor değil. İşte bu yüzden bu laboratuvarlar bu kadar tehlikeli."
Çin'in virüsün ortaya çıkışını geç haber verdiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de buna ortak olduğunu bir kez daha dile getiren Bannon, sözlerini şöyle bitirdi: "Modern Amerika tarihinin en olağanüstü kriziyle karşı karşıyayız. Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan da büyük bir kriz. Küresel bir salgın ve cehenneme dönmüş bir ekonomi. DSÖ'ye hiç güvenim yok. Örgütün yönetimi mahkemede hesap vermeli ve örgüt kapatılmalı."
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