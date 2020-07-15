Matviyenko: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginliği durdurmak için her şeyi yapacağız

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Moskova’nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşananlardan dolayı büyük endişe duyduğunu, gerginlik ve çatışmaları durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Valentina Matviyenko, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlikle ilgili “Elbette durumun tırmanmasından dolayı çok endişe duyuyoruz, zira Ermenistan da Azerbaycan da bizim için partner ve dost ülkeler. Bana kalırsa şimdi önemli olan, suçlu aramaktansa çatışmaların derhal durdurulması” dedi.

Matviyenko, gerginliği ve çatışmaları durdurmak, müzakere süreci çerçevesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

‘Diplomatik kanallar üzerinden adımlar atıyoruz’

Matviyenko, diplomatik kanallar üzerinden gerginliğin giderilmesi ve ateşkesin sağlanması için her türlü adımın atıldığını kaydetti.

Matviyenko, “Rusya ayrıca Minsk grubu üyesi olarak görevini yerine getiriyor. Parlamentolar düzeyinde de çabamızı gösteriyoruz” dedi.

Matviyenko, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolarası Meclisi Başkanı olarak kendisine, Ermenistan ve Azerbaycan parlamento başkanları tarafından mevcut duruma ilişkin başvuruda bulunulduğunu da ekledi.