Ermenistan: Sınırda Azerbaycan'a ait tankları imha ettik

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Stepanyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında 12 Temmuz'dan beri yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusunun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 tankı imha ettiğini açıkladı.

Tankların imha edilmesi için insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bilgisini veren Stepanyan, "Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzeydoğu yönünde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında Ermeni askeri sanayi sektörü tarafından üretilen İHA’lar karşı tarafın üç tankını imha etti” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ermenistan ile yaşanan gerilim ortamında Azerbaycan halkından gönüllülerin toplu halde orduya katıldıkları bildirilmişti.

Erivan ve Bakü, Ermenistan-Azerbaycan sınırında geçen hafta sonu başlayan gerginlikle ilgili birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor. İki eski Sovyet ülkesi, hukuken Azerbaycan'ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Bölgede 1994’te ateşkes ilan edilmesine karşın çatışmalar dönem dönem alevleniyor.