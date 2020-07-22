Azerbaycan’dan Ermenistan’a yalanlama: Yeni bir saldırıda bulunmadık, kaybımız da yok

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Azerbaycan tarafından sınırda yeni bir saldırının gerçekleştirilmediğini, bir kayıp verilmediğini, Ermenistan’ın iddialarının uydurma ve dezenformasyon olduğunu ifade etti. Dargahlı ayrıca Ermenistan’a ait mevzilerde ateş edildiğini duyduklarını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Vagif Dargahlı’ya göre, sınırda Azerbaycan tarafından hiçbir yeni bir saldırı gerçekleştirilmedi, ayrıca sınırın Azeri güçlerinin bulunduğu bölgesinde durum sakin ve bir kayıp da verilmedi.

Dargahlı, “Ancak sınırın öbür tarafında Ermeni askerleri arasında bir panik gözleniyor. Daha önce Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birliklerine ait mevzilerde ateş edildiğini duyduk. Tüm bunlar üzerinden değerlendirecek olursak, Ermenistan askerleri arasında yine karşılıklı ateş açma durumu gerçekleşti” dedi.

Dargahlı, “Bir kez daha söylemek istiyorum. Bizim tarafımızdan ne yeni bir saldırı gerçekleştirildi, ne de bir kayıp yaşandı. Ermenistan tarafının açıklamaları bir başka dezenformasyon” ifadelerini kullandı.