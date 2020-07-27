WSJ: ABD, Hafter'e 'petrol yaptırımı' uygulayabilir

Wall Street Journal'ın (WSJ) isimlerini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, petrol sevkiyatını engelleyen Halife Hafter'e yaptırım uygulamayı ihtimal dahilinde tutuyor.

Kaynaklardan biri, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hafter'e yaptırım tehdidi içeren bir mesaj gönderdiğini, Washington yönetiminin Hafter'i Trablus'taki rakipleriyle mutabakat sağlamaya ve Rusya'yla ilişkileri kesmeye zorlayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Gazeteye konuşan Avrupalı ve Libyalı bürokratlar, Hafter'in ilk olarak petrol ihracatı için limanları açma kararı aldığını ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiğini ifade etti.

Bu arada WSJ, Hafter'in sürgündeyken yaşadığı ABD'nin Virginia eyaletinde mülkü bulunduğu bilgisini paylaştı. Hafter'in 185 bin dolarlık çiftliği ve 364 bin dolar değerinde bir konutu bulunduğunu belirten gazete, "Hafter'in ABD vatandaşlığının bulunması ve Muammer Kaddafi döneminde CIA ile bağlantılarının olması, Libya Ulusal Ordusu komutanını yaptırımlar konusunda 'kırılgan' hale getiriyor" diye yazdı.

Daha önce ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, petrol üretiminin Hafter tarafından durdurulacağına dair açıklamalardan 'rahatsızlık duyduğunu' açıklayarak "Libya ekonomisini baltalayanlar ve askeri gerilimi tırmandıranlar izole edilecek ve yaptırım tehlikesiyle karşılaşacak" uyarısında bulunmuştu.