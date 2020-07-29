Pentagon: Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya'da konuşlu bulunan 11 bin 900 askerin ülkeden ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ancak ilk aşamada askerlerden sadece 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönecek, 5 bin 400 asker ise 'Rusya ile yaşanan gerilim' gerekçesiyle İtalya ve Belçika gibi Avrupa içindeki farklı üslerde konuşlandırılacak.

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