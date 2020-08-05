Macron, patlamayla sarsılan Lübnan'a gidiyor

Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen ve en az 100 kişinin yaşamını yitirmesine, binlerce kişinin de yaralanmasına neden olan patlamanın ardından Lübnan’a ziyaret kararı alan ilk liderlerden biri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yarın gerçekleşecek ziyarette, Macron’un Lübnanlı siyasi liderlerle de bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, başka bir detaya yer verilmedi.

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıkmış, ardında çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Altı yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu kent adeta savaş alanına dönmüştü.

Fransa, ‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak adlandırılan patlamanın ardından ülkeye tonlarca yardım malzemesi ve acil durum ekipleri sevk etme kararı almıştı.

Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak iki ülke arasındaki yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.