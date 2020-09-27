Azerbaycan: Ermenistan'ın savunma hattı kırıldı, 7 köy kontrol altına alındı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında açıklama yayınlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını ve 7 köyün kontrol altına alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, "Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun savunma hattı kırıldı ve çatışma bölgesindeki 7 köy kontrol altına alındı" dedi.

Azerbaycan Genelkurmaya Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Ermenistan tarafından açılan ateş sonucunda 9 sivilin yaralandığı ifade edildi.