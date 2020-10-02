Azerbaycan: Dağlık Karabağ’da bazı stratejik tepeleri aldık

Bakanlığın açıklamasında, “2 Ekim gecesinden beri çetin çatışmalar sürüyor, askeri operasyonlar devam etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu Magathis köyü çevresinde bir dizi stratejik tepenin kontrolünü ele aldı.

Ermenistan da Azerbaycan ordusuna ait bir uçak ve insansız hava aracını imha ettiğini ileri sürdü.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.