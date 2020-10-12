Azerbaycan: Ermenistan'a ait 3 İHA'yı vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu gece Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz yönünde düşman güçlerine ait iki İHA imha edildi. Ağdam bölgesi yönünde de bir başka İHA vuruldu.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ateşkes kararına rağmen bölgedeki çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ve Azerbaycan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.