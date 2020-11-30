Brezilya’da pazar günü yapılan yerel seçimlerde, aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun adayları yenilgiye uğradı. Cumhurbaşkanı Bolsonaro’nun gösterdiği 13 adaydan yalnızca ikisi kazanabildi. Brezilya’nın en büyük şehirleri Sao Paulo ve Rio de Janeiro merkez sağ partiye geçti.

'Tropikal Trump' olarak bilinen Bolsonaro’nun kaybettiği yerel yönetimlerde kazanan merkez sağ politikacılar, başarılarını 'bilimin ve ılımlılığın zaferi' olarak nitelendirdi.

Solun tarihi kaybı

2016’da yolsuzluk iddialarıyla görevden alınan Dilma Rousseff ve yine yolsuzluk iddialarıyla hapsedilen eski Cumhurbaşkanı Lula Da Silva’nın İşçi Partisi (PT), tarihinde ilk defa Brezilya'nın 26 eyalet başkentinde tek bir belediye başkanlığı bile kazanamadı.

Rousseff’in yolsuzluk iddialarıyla görevden azledilmesi hakkında, görevi Rousseff’ten devralan Michel Temer geçen sene “Rousseff’e yapılan bir darbeydi.” demişti.

Bolsonaro’nun kaybedişinin sebepleri arasında 'nefret dili ve ayrıştırıcı söylemler'in yanısıra koronavirüs ile mücadele de gösteriliyor.

Brezilya, koronavirüse bağlı ölüm oranlarında ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ülkede bugüne kadar 172 bin kişi hayatını kaybederken, Bolsonaro hala salgının 'küçük bir grip' olduğunu söylüyor ve sert önlemler almayı 'delilik' olarak nitelendiriyor.