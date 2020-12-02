Kayıt
17:20 02 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İsrail- Filistin

    İsrail, Filistin’in vergi gelirini ödedi

    © AFP 2020 / Jack Guez
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202012021043331379-israil-filistinin-vergi-gelirini-odedi/

    İsrail, Filistin'e 1 milyar doları aşkın birikmiş vergi geliri ödediğini açıkladı. Ödeme hem İsrail hem Filistin tarafından doğrulandı. Olay, Filistin- İsrail yakınlaşmasının bir işareti olarak görülüyor.

    İsrail, Filistin’e 3,77 milyar şekel (1.14 milyar dolar) tutarında birikmiş vergi geliri ödedi. Ödeme, Joe Biden’in seçilmesi sonrası İsrail ile Filistin’in yakınlaşması olarak yorumlandı.

    Filistin bütçesinin yarısından fazlasını oluşturan vergiler 1990’lı yıllardan itibaren İsrail tarafından toplanıyor. İsrail tarafından toplanan vergi aylık yaklaşık 200 milyon doları buluyor.

    Filistin reddediyordu

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planları nedeniyle Filistin hükümeti haziran ayından beri İsrail’in topladığı vergileri almayı reddediyordu. İsrail geçen sene Filistin’e ait vergi gelirinde, 'ölen veya hapsedilen Filistinlilerin ailelerine yardım yapıldığı' gerekçesiyle kesinti yapmış ve Filistin hükümeti kesinti yapılan vergi gelirini aylarca reddetmişti. Filistin, eline geçmeyen vergilerden ötürü geçtiğimiz aylarda 130 bin çalışanının maaşını tam ödeyememişti. Başbakan Muhammed Iştiyye, bugün transfer edilen vergi geliri ile birlikte tam maaş ödeyebileceklerini ifade etti.

    Doğu Kudüs'teki yahudi yerleşim inşaatı
    © AFP 2020 / AHMAD GHARABLI
    İsrail neden Doğu Kudüs’teki Filistinlilere vatandaşlık verilmesini kolaylaştırmak istiyor?

    ABD seçimleri sonrası yakınlaşma

    İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik bağlar kurma stratejisinin bir parçası olarak ağustos ayında Batı Şeria’yı ilhak planlarını dondurdu. Kasım ayında Filistinliler, ilhak nedeniyle askıya alınan İsrail ile sivil ve güvenlik işbirliğini sürdürdüklerini duyurdular. Duyuru, Biden'ın ABD başkanlık yarışında görevdeki Donald Trump'ı yenmesinden yaklaşık iki hafta sonra geldi.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD seçimleri sonrası Beyaz Saray’a yönelik sürdürdüğü üç yıllık siyasi boykottan vazgeçeceğini açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise, "Şu anda sadece İsraillilere değil, sadece Biden yönetimine değil, aynı zamanda Avrupalılara da Filistin ve Filistinlilerin İsrail ile tamamen yeniden ilişki kurmaya hazır olduğu konusunda diğer birçok kişiye açık mesajlar gönderiyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Birleşik Arap Emirlikleri, ABD seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Vergi, Filistin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren ABD'li fotoğrafçı Andrew Lee'nin Aile Portresi başlıklı çalışması
    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nda 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren kareler
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet