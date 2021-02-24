Kovid-19'la mücadelede yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı uygulaması

Dijital Kovid Seyahat Kartı birkaç hafta içinde hazır hale geliyor. Yolcuların Kovid-19 testi ve aşı bilgileri bulunacak olan kartta, testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dijital Kovid Seyahat geçiş kartının birkaç hafta içinde hazır olmasını beklediğini söyledi.

Herhangi bir yolcunun bir ülkeye girebilmesi için gerekli olan 'Kovid-19 testlerini ve aşılarını yaptırıp yaptırmadığının kontrol edileceği' uygulamada, ülkelerin sağlık birimlerinin onayı da olacak.

'Yapılan testlerin doğruluğu onaylanmış olacak'

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dijital Kovid Seyahat Kartı’nın uluslararası hava yolculukları için gerekli olduğunu düşündüklerini belirtirken Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havalimanları ve dış ilişkiler bölge müdürü Vinoop Goel konuyla ilgili, "Önemli olan güvendir. Yolcuların, yaptıkları testlerin doğru olduğundan ve ülkeye girmelerine izin verileceğinden emin olmaları gerekir” şeklinde konuştu.

IATA, dijital Kovid Seyahat Kartı "modüler" bir şekilde tasarlandığını, böylece dünya çapında denenmekte olan diğer dijital çözümlerle çalışabileceğini belirtti.

Dijital Kovid Seyahat Kartı’nın, İOS ve Android platformlarında kullanıcılara ücretsiz şekilde sunulması bekleniyor.

Singapur Hava Yolları, Aralık'ta seyahat kartını deneyen ilk havayolu şirketi olmuştu.