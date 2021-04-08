D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.
Ayrıntılar geliyor.
Türkiye'nin içinde olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nı daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi. D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.
D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.
Ayrıntılar geliyor.
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