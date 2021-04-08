D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi

Türkiye'nin içinde olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nı daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi. D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.