ABD'den sınırları belirlemede gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a 'tansiyonu düşürme' çağrısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmelerinde, sınır dolayısıyla yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve iki taraf arasındaki iletişimin sürmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Jake Sullivan'ın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirip bölgedeki gerginliği ele aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Sullivan, son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sınır gerginliğinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi ve 'henüz belirlenmemiş sınırlarla ilgili askeri adımların provokatif olduğunu' ifade etti.

Sullivan, iki ülke arasındaki iletişimin devam etmesinden ve iki liderin sorunun barışçıl şekilde çözümüne bağlı olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Spoke today with Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia and President Ilham Aliyev of Azerbaijan to welcome leaders’ commitment to peaceful resolution of border tensions through dialogue and convey U.S. support for regional reconciliation. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) May 18, 2021

Ne olmuştu?

Azerbaycan ile Ermenistan'ın uluslararası sınırlarını belirleyebilmek için resmi görüşmeler yapmasının gerekliliğine işaret eden Sullivan, ABD'nin Minsk Grubu kapsamında bölgede tansiyonun düşürülmesi konusundaki çabalarına devam edeceğini kaydetti.

Ermenistan, geçen hafta Sünik bölgesinin sınırındaki Çernoe Ozero (Kara Göl) bölgesinde bulunan Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarına girdiğini ve orada mevilendiğini duyurmuştu. Ermenistan Savcılığı ise ülkenin toprak bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle ceza davası açmıştı.

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde askeri yardım talebinde bulunmuştu. Erivan ayrıca durumun çözümü için resmi olarak KGAÖ’ne başvurmuştu.