Rus Dışişleri: Rusya ve DSÖ Filistin’e tıbbi ekipman göndermenin imkanlarını değerlendiriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Filistin Sağlık Bakanlığı'na 100 bin hastanın tedavisi için yeterli tıbbi ekipman göndermenin imkanlarını değerlendirdikleri belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın ve DSÖ’nün Filistin Sağlık Bakanlığı'na 100 bin hastanın tedavisi için yeterli tıbbi ekipman göndermenin imkanlarını değerlendirdikleri, şu anki koşullarda en çok talep edilen şeyin yardım olduğu ifade edildi.

Yetkili, “Rusya Federasyonu tarafından Filistin'e yapılan insani yardıma gelince, bunu sağlıyoruz ve düzenli olarak sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yardımların hem ikili formatta, hem de uluslararası kuruluşlarla etkileşim halinde sağlandığını vurgulayan yetkili, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kanalından, bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi için 10 tıbbi modülün ve 10 cerrahi modülün, Filistin Sağlık Bakanlığı'na tedarik edilmesi için DSÖ ile ortak bir proje uygulaması değerlendiriliyor. Böylece üç ay içinde 100 bin hastaya tedavi sağlanması ve bin ameliyat yapılması öngörülüyor. Şu anki koşullarda en çok talep edilen şey böyle bir yardım” ifadelerini kullandı.