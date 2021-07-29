Kremlin’den NATO’nun Gürcistan’daki tatbikatı hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Gürcistan’daki tatbikatının dikkatli bir şekilde takip etmeleri gereken bir konu olduğunu, Moskova için tatbikat kapsamındaki senaryolar içerisinde Rusya karşıtı bir niyet olmamasının önem taşıdığını belirtti.

NATO’nun Gürcistan’daki tatbikatıyla ilgili konuşan Peskov, “Bu, NATO’nun askeri altyapısının sadece sınırlarımız çevresinde değil, sınırlarımızla da temasta olduğunu bir kez daha teyit diyor. Elbette çok dikkatli takip etmemiz gereken bir konu” dedi.

Azerbaycan’ın bu tatbikatta yer almasını nasıl değerlendirdikleri sorusunu yanıtlayan Peskov, “Azerbaycan bağımsız bir devlet, bu ülke ile ilişkilerimize değer veriyoruz. Bu bir partner ilişkisi ve daha da geliştirilmesi yönünde siyasi irade mevcut. Bizim için önemli olan elbette bu tür tatbikatlardaki senaryoların altında ülkemize karşı gizli kapaklı eylemlerin yatmaması” ifadelerini kullandı.

Peskov, tatbikat senaryolarının NATO tarafından yazıldığının, İttifak’ın da kendileri için en büyük düşmanın kim olduğunu saklamadığını ifade etti.

Gürcistan’da 26 Temmuz’da ‘Agile Spirit’ isimli tatbikat başladı. Tatbikatta bin 600 Gürcü, 700 ABD’li ve Ukrayna dahil 13 ülkeden 250 asker yer alıyor.