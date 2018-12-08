Rusya ve Suudi Arabistan, petrol üretimini günlük 750 bin varil kısacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, bazı üye ülkelerin özel durumlarından dolayı üretim kesintisinden muaf olacağını söyledi.
El Mazrui, İran’ın ham ihracatına karşı ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasının yanı sıra Libya ve Venezuela’nın da kesinti anlaşmasından muaf olacağını belirtti.
RUSYA, YAKLAŞIK 228 BİN VARİL KESİNTİYE GİDİYOR
Rus basını OPEC kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Rusya’nın OPEC anlaşması kamsamında petrol üretimini Ekim 2018’deki seviyeye göre yüzde 2 oranına denk gelen günlük 228 bin varil azaltmayı kabul ettiğini bildirdi.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak petrol üreticisi ülkeler arasında sağlanan anlaşma kapsamında en fazla kesintiyi Suudi Arabistan’ın yapacağına işaret ederek, "Suudi Arabistan'a pazar payından büyük bir fedakarlık yaptığı için teşekkür ederim." dedi.
Novak, anlaşmaya taraf ülkelerin küresel petrol piyasasını aylık izlemeye devam edeceğini söyledi.
Rusya’nın, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi olduğunu kaydeden Novak, 11,4 milyon varillik günlük üretim seviyesinin yüzde 2'si olan 228 bin varillik kısmını azaltacaklarını ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN ÜRETİMİ GÜNLÜK 500 BİN VARİL AZALTACAK
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih de ülkesinin ham petrol üretiminin kasım ayında 11,1 milyon varille rekor seviyeye ulaştığını söyledi. El-Falih, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretiminin ekim ayında 10,7 milyon varil seviyesinde olduğunu ancak bu miktarı ocak ayında 10,2 milyon varil seviyesine düşürmeye hazırlandığını dile getirdi. Buna göre, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 500 bin varille OPEC üyesi ülkeler arasında en fazla kesinti yapacak ülke.
ABD Başkanı Donald Trump’ın OPEC’in petrol üretimini azaltmaması gerektiği yönündeki açıklamasına da değinen el-Falih, "Düşük fiyatlar aslında ABD ekonomisi için iyi değil çünkü petrol ve gaz üretimi çok fazla ekonomik hareketlilik oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üzerinde uzlaştığı karar metni basın mensuplarıyla paylaşıldı. Anlaşmaya göre, günlük petrol kesintisinin ülkelerin 2018 günlük üretim verilerine göre yapılacağı, 2019’un Ocak ayında başlayacak uygulamanın 6 ay süreceği bildirildi. Üretim kesintisi anlaşmasının petrol piyasalarına etkisinin katılımcı ülkeler tarafından nisan ayında yapılacak toplantıda gözden geçirileceği belirtilerek, üretici ülkelerin 2019’un Temmuz ayı ve sonrası için atacakları adımlara pazarın durumuna göre karar verecekleri ifade edildi.
PETROL FİYATLARINDAKİ ANİ DÜŞÜŞ VE KATAR'IN KARARI
Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.
OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.
Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC’ten çekileceğini duyurmuştu.
OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Geçen mayıs ayında ise bu karardan vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)