Rusya, enerji piyasasında rekorlar kırıyor

Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ilk on ayında, Rusya’nın petrol ve doğal gaz ihracatından elde ettiği gelir 150 milyar doları aştı. Rusya LNG ihracatını neden bu kadar hızlı arttırıyor ve yakın gelecekte bu sektörün geliştirilmesi nasıl olacak?

Petrol, Rus enerji ihracatında eskiden olduğu gibi ilk sırada yer alıyor. Ocak-Ekim aylarında Rus şirketleri, yabancı tüketiciye 106.6 milyar dolar değerinde 213.4 milyon ton hammade gönderdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 38.6 daha fazladır. Gaz boru hattı yüzde 7’lik artışla 183.6 milyar metreküpten elde ettiği 40 milyar dolarlık gelirle (geçen yıla göre yüzde 30.9 daha fazla) ikinci sırada yer alıyor.

LNG, Rusya’nın toplam enerji ihracat gelirlerinin sadece yüzde üçünü oluşturuyor (4.6 milyar dolar). Rusya’nın küresel piyasada LNG payı hala yüzde 4. Ancak,Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak’a göre, durum önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişecek.

'RUSYA'NIN LNG PAZARINDAKİ YERİ 2025'E KADAR YÜZDE 15 ARTACAK'

Novak, “Rusya’nın dünya enerji piyasasındaki pozisyonunu güçlendirmek için 2025 yılına kadar Arctic LNG-2, Baltiysky LNG ve Uzak Doğu’da LNG üretiminin artırılması olmak üzere üç proje daha hayata geçirilecek. Bu projelerin toplam kapasitesi 41.2 milyon ton olacak. Bu da, Rusya’nın LNG pazarındaki payını 2025 yılına kadar yüzde 15’e kadar yükselecek” dedi.

© AP Photo / Murad Sezer Novatek: Arktik'teki Yamal LNG projesindeki üçüncü ünite hizmete girdi

Uluslararası uzmanların da beklentileri bu yönde. Uluslararası Enerji Ajansı World Energy Outlook, Kasım ayı ortalarında yayınladığı araştırmasında, 2040 yılına kadar Rusya’nın bu yakıt türünde dünyanın başlıca ihracatçılarından biri haline geleceğini belirtti.

YILLIK 470 MİLYON TONLUK LNG ÜRETİM KAPASİTESİ DEVREYE SOKULACAK

Uzun vadeli tahminlerdeki büyük farklılıklara rağmen, LNG piyasasının genişleyeceği gerçeği açık. Shell’in Rusya’daki temsilcisi Sederik Kremers’e göre, talep her yıl en az yüzde 4 oranında artacak. Dünyada yeni tesislerin kurulması için yapılan çalışmalar, yıllık 470 milyon tonluk LNG üretim kapasitesinin devreye sokulacağını gösteriyor.

Şimdi Katar ve Avustralya LNG üretiminde birincilik için mücadele ediyor. Dünya LNG ihracatının yüzde 60’ını bu iki ülke gerçekleştiriyor. Sadece Kasım ayında Avustralya 6.8 milyon ton, Katar ise 6.2 milyon ton LNG ihraç etti. Her iki ülke de 2005-2010 yılları arasındaki ilk dalgada, sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri kumaları sayesinde piyasada lider olmayı başardı.

KATAR VE AVUSTRALYA'NIN LNG TESİSLERİ

© AP Photo / Murad Sezer ‘Türkiye ABD ile uzun vadeli LNG anlaşmaları yapmaz'

Her iki ülke de kapasitelerini artırmaya devam ediyor. Moskova Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi’ne göre, Avustralya’da toplam 88 milyon ton kapasiteye sahip on adet sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi mevcut. Katar ise Kuzey bölgesindeki doğal gaz kaynakları üzerindeki 10 yıllık moratoryumu kaldırdı. Reuters ajansının verilerine göre, Doha, 2023 yılının sonuna kadar üç-dört yeni sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi daha kurarak LNG üretimini 77 milyon tondan 100 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

Bu arada, ABD de 2030 yılına kadar LNG piyasasının lideri olmayı planlıyor. Bunun için ülkede toplam 112.2 milyon ton kapasiteli birkaç tesis inşa ediyor. Washington; AB, Çin ve Japonya’yı en önemli pazarlar olarak görüyor. Ancak her üç cephede de ciddi zorluklar var. ABD’nin başlattığı ticaret savaşları durumu karmaşıklaştırıyor.

ABD'NİN TİCARET ORTAKLARIYLA GERGİNLİKLERİ RUSYA'YA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

ABD’nin ticaret ortaklarıyla gerginlikleri Rusya’ya yeni fırsatlar sunuyor. Rusya, bu yılın Mart ayında, Yamal’da üretilen ilk LNG partisini Hindistan’a teslim etti. Birkaç ay sonra da, Rus gazı yüklü ilk tankarler Çin’in Jiangsu-Zhudong limamına yanaştı. Rus LNG’nin potansiyel alıcıları arasında Pakistan ve Vietnam da bulunuyor.

Rusya, faaliyette olan ve yapım aşamasındaki doğal gaz sıvılaştırma tesisleriyle kesintisiz tedarik sağlamayı planlıyor. Rusya şu anda yılda 9.6 milyon ton LNG kapasiteli ve iki hattan oluşan Sahalin-2 tesislerine sahip. Buna ek olarak, 11 Aralık'ta Yamal LNG üçüncü hattı açılarak toplam kapasite 16.5 milyon tona yükseltildi. Dördüncü hatın inşaatının da önümüzdeki yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Bunun dışında, toplam kapasiteleri yılda 13 ve 19.9 milyon ton olacak Baltiysky LNG ve Arctic LNG’tesislerinin yapımına başlanması planlanıyor.