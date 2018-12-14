Rusya, enerji piyasasında rekorlar kırıyor

LNG, Rusya’nın toplam enerji ihracat gelirlerinin sadece yüzde üçünü oluşturuyor (4.6 milyar dolar). Rusya’nın küresel piyasada LNG payı hala yüzde 4. Ancak,Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak’a göre, durum önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişecek.
'RUSYA'NIN LNG PAZARINDAKİ YERİ 2025'E KADAR YÜZDE 15 ARTACAK'
Novak, “Rusya’nın dünya enerji piyasasındaki pozisyonunu güçlendirmek için 2025 yılına kadar Arctic LNG-2, Baltiysky LNG ve Uzak Doğu’da LNG üretiminin artırılması olmak üzere üç proje daha hayata geçirilecek. Bu projelerin toplam kapasitesi 41.2 milyon ton olacak. Bu da, Rusya’nın LNG pazarındaki payını 2025 yılına kadar yüzde 15’e kadar yükselecek” dedi.
YILLIK 470 MİLYON TONLUK LNG ÜRETİM KAPASİTESİ DEVREYE SOKULACAK
Uzun vadeli tahminlerdeki büyük farklılıklara rağmen, LNG piyasasının genişleyeceği gerçeği açık. Shell’in Rusya’daki temsilcisi Sederik Kremers’e göre, talep her yıl en az yüzde 4 oranında artacak. Dünyada yeni tesislerin kurulması için yapılan çalışmalar, yıllık 470 milyon tonluk LNG üretim kapasitesinin devreye sokulacağını gösteriyor.
Şimdi Katar ve Avustralya LNG üretiminde birincilik için mücadele ediyor. Dünya LNG ihracatının yüzde 60’ını bu iki ülke gerçekleştiriyor. Sadece Kasım ayında Avustralya 6.8 milyon ton, Katar ise 6.2 milyon ton LNG ihraç etti. Her iki ülke de 2005-2010 yılları arasındaki ilk dalgada, sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri kumaları sayesinde piyasada lider olmayı başardı.
KATAR VE AVUSTRALYA'NIN LNG TESİSLERİ
Bu arada, ABD de 2030 yılına kadar LNG piyasasının lideri olmayı planlıyor. Bunun için ülkede toplam 112.2 milyon ton kapasiteli birkaç tesis inşa ediyor. Washington; AB, Çin ve Japonya’yı en önemli pazarlar olarak görüyor. Ancak her üç cephede de ciddi zorluklar var. ABD’nin başlattığı ticaret savaşları durumu karmaşıklaştırıyor.
ABD'NİN TİCARET ORTAKLARIYLA GERGİNLİKLERİ RUSYA'YA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR
ABD’nin ticaret ortaklarıyla gerginlikleri Rusya’ya yeni fırsatlar sunuyor. Rusya, bu yılın Mart ayında, Yamal’da üretilen ilk LNG partisini Hindistan’a teslim etti. Birkaç ay sonra da, Rus gazı yüklü ilk tankarler Çin’in Jiangsu-Zhudong limamına yanaştı. Rus LNG’nin potansiyel alıcıları arasında Pakistan ve Vietnam da bulunuyor.
Bunun dışında, toplam kapasiteleri yılda 13 ve 19.9 milyon ton olacak Baltiysky LNG ve Arctic LNG’tesislerinin yapımına başlanması planlanıyor.
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