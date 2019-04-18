Bloomberg 'sefil' ekonomiler sıralamasında Türkiye'yi ilk 5'te gösterdi

Bloomberg ajansının hazırladığı '2019 Dünyanın En Sefil Ekonomileri' listesinin zirvesinde, önceki 4 yıl olduğu gibi yine Venezüella yer alırken bu ülkeyi sırasıyla Arjantin, Güney Afrika, Türkiye, Yunanistan ve Ukrayna takip etti. Haberde, bu ülkelerin ekonomik zorluklar çekmeye devam ettiği, fiyat artışını önleme ve işsizliğe karşı mücadele alanlarında başarısızlık sergilediği ifade edildi.

Venezuela tops the rankings of Bloomberg’s Misery Index for the fifth straight year https://t.co/He1Z3I9qB9 pic.twitter.com/acWDW7eSm7 — Bloomberg Economics (@economics) April 18, 2019

​Listenin devamında Uruguay, İspanya, Brezilya ve Suudi Arabistan gösterildi.

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Geçen yılki sıralamada 34. olan Rusya ise bu yıl 17. sırada yer aldı. Bunun sebebi olarak fiyat artışındaki hızlanma tahmini ve istikrarlı işsizlik oranı ile ilgili olduğu ifade edildi.

Toplam 62 ülkenin yer aldığı listede, en az ‘sefil’ ekonomiye sahip ülkenin Tayland olduğu aktarılırken, listenin sonunda İsviçre ve Singapur yer aldı.

Bloomberg'e göre, düşük enflasyon ve işsizlik oranı, bir ülkede vatandaşların ne kadar iyi yaşadığının göstergesi.

Bu yılki sıralama, önceki senelerde olduğu gibi resmi istatistikler değil ekonomi uzmanlarının görüşü temel alınarak hazırlandı.