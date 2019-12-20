Tüketici güven endeksi 3 ay sonra geriledi

Tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında azalarak 58.8 olarak gerçekleşti. Eylül, ekim ve kasımda üst üste 3 ay boyunca yükselen endeksteki yükseliş aralık ayında son bulmuş oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.9 azalarak 57.1 olarak gerçekleşti.