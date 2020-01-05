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    Fenerbahçe Spor Kulubü logosu

    Borsanın şampiyonu Fenerbahçe

    © Fotoğraf : Fenerbahçe
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul'da geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 109.1 ile Fenerbahçe olarak kayıtlara geçti. Hisseleri, geçen ay yüzde 8 değer kazanan Galatasaray, aralıkta yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

    Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 78 değer kazanırken, işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi.

    Finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybeden spor hisseleri, yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izledi.

    Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş
    © DHA /
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    Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler de 2019 yıl içerisinde hisse performanslarını olumlu etkiledi.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar borçlarını yapılandırdı.

    Borsa İstanbul'da geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 109.1 ile Fenerbahçe oldu. Geçen sezonun aksine başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin hisseleri iyi bir performans sergiledi.

    Fenerbahçe'yi yüzde 63.7 ile Galatasaray, yüzde 56.3 ile Trabzonspor, yüzde 51.2 ile Beşiktaş izledi.

    Aralık ayının en fazla kazandıranı Galatasaray

    Aralık ayında ise yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi Galatasaray oldu. Galatasaray hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 8 değer kazandı.

    Galatasaray'ı, yüzde 5.9 ile Trabzonspor izledi. Geçen ay Fenerbahçe yüzde 9.1, Beşiktaş ise yüzde 15.8 değer kaybetti.

    En yüksek piyasa değerine Fenerbahçe sahip

    Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, 2019'u 1 milyar 432 milyon 240 bin 600 lira piyasa değeriyle tamamladı.

    Fenerbahçe'yi, 1 milyar 96 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 645 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 588 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

    Etiketler:
    Hisse, Spor, Borç yapılandırma, Borç, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Borsa İstanbul
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