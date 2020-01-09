Albayrak: 2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyleyen Albayrak, 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirtti.

Albayrak, "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde " ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2022 yılı sonuna kadar kullandıracağı düşük faizli kredi limitleri ve kriterlerinin yeniden belirlendiğini aktaran Albayrak, şöyle konuştu:

"Yüzde 9'a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletmeler, 3 istisna dışında minimum yüzde 50 indirimli uygulanarak devreye giriyor. Eskiden minimum yüzde 25'ti, bunu yüzde 50'ye çektik. 9-4.5 olarak uygulanıyor ama bir çok alanda, hayvancılıkta belirli koşulların sağlanması durumunda bu indirimler yüzde 100'e kadar çıkıyor malumunuz. Yani bu sıfır faizli kredi anlamında. Yani 4.5, 2.25, hatta sıfır manasında. Özellikle hayvancılığın birçok alanında kullandırılan kredi limitlerini de artırarak çok önemli bir adım attık."

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: