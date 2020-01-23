Albayrak: Merkez Bankası, Fed kadar bağımsız

Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var" dedi. Albayrak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, ABD Merkez Bankası (Fed) kadar bağımsız olduğunu söyledi.