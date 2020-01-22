Albayrak: Yüzde 5 büyüme hedefimiz gayet gerçekçi bir hedef

Davos'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 için belirlenen yüzde 5'lik büyüme hedefiyle ilgili, "Büyümeye katkıda bulunacak ülke sayısı azalıyor. Bizim yüzde 5 hedefimiz gayet gerçekçi bir hedef" ifadesini kullandı.