Fas’tan BİM için kapatma tehdidi

Sözcü’nün Reuters’ten aktardığı habere göre Türkiye ile 2 milyar dolar ticaret açığı olan Fas, bu açığın büyük bölümünün Türkiye ile 2004 yılında yaptığı serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor.

“Morocco’s Minister of Industry Moulay Hafid Elalamy expressed concerns about the economic stagnation that Moroccan local shops and markets are suffering due to the expansion of Turkish discount grocery chain #BIM in #Morocco.” https://t.co/Rs2IW60jHa pic.twitter.com/8Xq85IXaeG — Morocco World News (@MoroccoWNews) February 11, 2020

​Rabat ile Ankara anlaşmanın tadil edilmesi için görüşmeler yürütüyor.

'Mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor'

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy dün parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, “Türkiye’nin desteğiyle Fas’a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor” dedi.

Elalamy serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye’nin gözden geçireceğini ifade etti.

Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen bakan, uzlaşı sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti.

Bakan Türkiye’nin Fas’a doğrudan yatırımlarının, ülkeye gelen yatırımların yüzde 1’ini aşamadığına dikkat çekerek, “Diğer ülkelerle açıklar yatırımlarla telafi edilebiliyor” dedi.