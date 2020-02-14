Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Şubat ayı beklenti anketi istatistiklerini paylaştı.
Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.01 iken, bu anket döneminde yüzde 10.06 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.54 iken, bu anket döneminde yüzde 9.61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.51 ve yüzde 8.52 olarak gerçekleşti.
Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.41 TL iken, bu anket döneminde 6.45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 TL ve 6.51 TL olarak gerçekleşti.
Büyüme beklentisi 3.5 oldu
GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.4 iken, bu anket döneminde yüzde 3.5 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 3.8 olarak gerçekleşti.
Dolar/TL 6.06’yı aşarak son 10 ayın zirvesine çıktı
Öte yandan dolar/TL kuru 6.06 seviyesini aşarak son 10 ayın zirvesine yükseldi.
Dolar karşısında değer kaybeden euro da TL karşısında yüzde 0.2 değer kazandı ve 6.57 seviyesine çıktı.
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