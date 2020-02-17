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16:43 17 Şubat 2020
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    İstanbul Yatırım Ajansı kuruldu: 'Yerel demokrasi modeli inşa ediyoruz'

    © AA / İBB
    Ekonomi
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin marka değerinin artırılması, yatırımcılara danışmanlık sağlanması ve ve istihdama katkı amacıyla İstanbul Yatırım Ajansı'nı kurdu. "İstanbul'da bir yerel demokrasi modeli inşa ediyoruz" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve dünya için kalıcı demokratik kurallar ve kurumlar geliştirdiklerini söyledi.

    Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve finans, yatırım, teknoloji, turizm gibi sektörlerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan İYA Üst Yöneticisi Nihat Narin, İYA’nın kuruluş amacını, başta metro olmak üzere gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri ve izleyecekleri yol haritasını katılımcılarla paylaştı.

    ​Narin’in ardından, London & Partner'ın Üst Yöneticisi Laura Citron da yönetim şemasını ve İstanbul-Londra arasında yapılacak iş birliklerine değindi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İYA’yı kısa ve orta vadede İstanbul’u çok daha fazla uluslararası yatırım çeken, uluslararası girişimci ve yetenek çeken bir şehre dönüştürebilmek amacıyla kurduklarını söyledi.

    'Sektördeki herkesin sesine kulak vereceğiz'

    İstanbul'un değerini anlamak için dünya haritasına bakmanın yeterli olduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Londra, New York, Paris, Amsterdam, Tokyo, Sidney, Milano gibi önemli kentlerin her biri, yetenekli beyinleri ve girişimci sınıfları çekmek için yatırım ve tanıtım ajanslarıyla yoğun çaba sarf ediyorlar. Biz de hem biraz önce anlattığım kendi tarihimizden ders alarak hem de bu metropollerin tecrübelerinden yararlanarak yola çıkıyoruz. İYA bünyesinde, bu şehrin kalkınması için önemli ticari partnerimiz profilindeki ülkelere ve kentlere odaklanalım istiyoruz. Onlarla iş birliğimizi çok üst seviyelere taşımak istiyoruz. Önce planlayacağız. Stratejik bakacağız. Global rekabeti doğru anlayacağız. Veriyle, analizle hep birlikte karar alacağız. Sektördeki herkesin sesine kulak vereceğiz."

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    İBB Başkanı İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
    İYA ile İstanbul'da ilk 5 yıllık hedeflerini anlatan İmamoğlu, şehrin yatırım yapılabilir, çalışılabilir ve ziyaret edilebilir bir dünya metropolü olma niteliğini güçlendireceklerini dile getirdi.

    Yabancı yatırımcılarla her zaman açık, dürüst, karşılıklı kazanma ilkesine dayalı, güvenilir ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde olacaklarını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Başta metro olmak üzere, kitle ulaşım yatırımlarına odaklanacağız. İstanbul önemli bir fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle, kentin dokusunu değiştirecek planlama ve yatırımlar yapacağız. Öncelikli olarak yüksek teknoloji alanlarında kurumlar geliştireceğiz. Yeni teknoloji şirketlerine, yazılım, tasarım, coding ve eğitim şirketlerine destek olacağız. Çevre yatırımları, temiz enerji, kentsel atıkların dönüşümü ile ilgili yatırımlarda İstanbul öncü kentlerden biri olacak. Kente gelen yabancı ziyaretçi sayısında dünyada ilk 3'e girmesini sağlamaya hep birlikte çalışacağız. Şehrimizin yakın civarında entegre tarımsal üretim yatırımlarını, üretici-tüketici zinciri açısından destekleyeceğiz."

    "İstanbul'da bir yerel demokrasi modeli inşa ediyoruz" diyen İmamoğlu, oy hesabı yapmadan Türkiye ve dünya için kalıcı demokratik kurallar ve kurumlar geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Ticaret, Tasarım, Çevre, Demokrasi, Finans, Tokyo, Paris, Londra, New York, Milano, Amsterdam, Yatırım, Ulaşım, Teknoloji, Metro, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, İstanbul, İstanbul Yatırım Ajansı
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