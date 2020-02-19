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16:41 19 Şubat 2020
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    Eczane.

    TEİS: İlaç zammı değil euro kuru güncellemesi

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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202002191041435856-teis-ilac-zammi-degil-euro-kuru-guncellemesi/

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yasal formüle göre her yıl belirlenen ve kamu ilaç ödemelerinde geçerli olan euro kurunu 2020 için 3.8155 TL olarak belirledi. Belirlenen kur, ilgili kuruluşlara gönderildi.

    Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, ilaç fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, 2019'a göre euro kurunun 41 kuruş artırıldığını hatırlatarak, ilaç fiyatlarının da buna göre güncelleneceğini söyledi.

    Yazılı bir açıklama yapan Saydan, ilaç fiyat belirlemelerindeki sistemin yeniden tasarlanması gerektiğini vurgulayarak, "İlaç fiyatlandırmasında yılda bir defa euro kuruna bağlı olan uygulamadan vazgeçilerek belirli aralıklarla enflasyon oranında artış yapılmasının sağlanması, artan işletme giderlerimiz göz önünde bulundurularak ilaç fiyat değişikliklerinde özellikle 4. ve 5. kademe ilaçlarda eczacı kar oranlarının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bu güncelleme sağlanmadığı takdirde bulunamayan ilaç sorunu ne kadar tedbir alınırsa alınsın devam edecek, yeni molekül ilaçlar ülkemize gelmeyecek ve yerli ilaç üretimine ağırlık verilmesini sağlayacak olan milli ilaç projesi tam anlamıyla hayata geçmeyecektir” ifadesine yer verdi.

    'Geçiş döneminde bu yıl sıkıntı yaşanmadı'

    Önceki yıllarda euro kuru belirleme dönemlerinde ilaçların fiyatlarının artacağı için piyasaya sürülmeme gibi sorunlar yaşanmıştı. Saydan bu yıl TİTCK’nın ilaç takip sistemi aracılığıyla piyasaya arzda süre kısıtlarını uyguladığını vurgulayarak, bu yıl sorun yaşanmadığını belirtti.

    Diğer yandan, 'bulunamayan ilaçlar' konusunda idari düzenlemeler yapılması gerektiğini de belirten Saydan, bunlar arasında eczanelerin ilaç takasına kısıtlamanın kaldırılması olduğunu belirtti.

    Saydan, "Ülkemizdeki ilaç tüketimi bölgelere hatta şehirler göre değişiklik gösteriyor. Bazı illerde yoka giren ilaçlar, başka illerde hala bulunabiliyor. Bunun için 6197 sayılı kanunumuzda eczaneler arası takas yapılabilmesi mümkün olmasına rağmen, TİTCK tarafından sadece il içi takas uygulamasına izin veriliyor. Bu durum komşu illerdeki eczacı meslektaşlarımızdan bile vatandaşlarımızın ilaçlarını takas edip almamıza engel oluyor. Öyle ki mesafeleri çok yakın ama farklı il sınırlarında olan karı-koca meslektaşlarımız bile kanunumuzun verdiği bu kolaylığı kullanamıyor” dedi.

    Saydan, bu kısıtlamanın kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

    TEB: İlaçta dışa bağımlılık artıyor

    Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da yaptığı yazılı açıklamada, kur değişikliği kararının ardından fiyat artışlarının yaşandığını vurguladı.

    Yerli ilaçların satış miktarında azalmalar yaşandığını söyleyen Çolak, "Yerli ilaçlar kutu bazında eriyor ve bunun sonucunda ilaçta dışa bağımlı hale geliyoruz. Bunun önüne geçmek için yerelleşme çalışmaları yapılıyor. Ancak ilaç pazarında bunun karşılığını henüz görmedik" dedi.

    Çolak, ilaç fiyatı arttığı için hastaların katkı paylarının da yükseldiğini, ilaç bedelinin yüzde 18’ine kadar çeşitli adlar altında ödemeler yapıldığını belirtti.

    Çolak, "Biz pahalı ilacı savunmuyoruz. Hastanın ilaca erişiminin her şeyden önemli olduğunu savunuyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de hem eczanelerin yaşaması lazım, hem de ilacın piyasada olması lazım. İlaç firmaları fiyat politikalarından ötürü üretim yapmazsa ya da ilacı getirmezse pek çok sıkıntı baş gösteriyor. Dönem dönem yaşadığımız ilaç yoklukları, bazı ilaçların piyasada kısıtlı olması bundan kaynaklanıyor. Tüm bu tablo içerisinde eczacıların gelirinin ciddi bir biçimde eridiğini söylemek mümkün. Gerek sosyal medyada gerek basında bunun aksini iddia eden bir bilgi kirliliği almış başını gitmiş durumda” yorumunu yaptı.

    Etiketler:
    Yerli ilaç, Döviz kuru, Euro, Türk Eczacıları Birliği (TEB), Erdoğan Çolak, Türkiye, Zam, ilaç, Nurten Saydan, TEİS, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası
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