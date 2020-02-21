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23:55 21 Şubat 2020
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    AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202002211041452972-ab-liderleri-butce-konusunda-anlasamadi/

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık" açıklamasında bulundu.

    Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

    Michel, bütçe konusunda uzlaşı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu, bütçenin müzakere edilmesinin zor bir konu olduğunu belirterek, "AB bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık" dedi.

    Avrupa projesi için birlikte çalışılması gerektiğini anımsatan Michel, "Farklı kaygıları, farklı çıkarları, farklı görüşleri olanları masada uzlaştırmak kolay değil. Bir anlaşma sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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    Von der Leyen de "Liderlerle uzun müzakereler gerçekleştirdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Sonuç almak için önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.

    'Daha fazla gayret göstermeliyiz'

    Bütçenin acil bir konu olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bütçede uzlaşı olmazsa Erasmus, araştırma programları, bölgesel kalkınma ve sınır yönetimi için kaynağımız olmaz. Bu nedenle daha fazla gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

    Von der Leyen, dijital dönüşüm, iklim değişimi ve İngiltere'nin AB'den ayrılığı gibi önemli sınamalara karşı etkili bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

    Müzakerelerin demokrasinin bir parçası olduğunu belirten Von der Leyen, 27 üye ülkenin 27 farklı önceliği bulunduğunu anlattı.

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    Öte yandan, AB liderlerinin, gelecek süreçte tekrar bir araya gelip bütçe konusunu görüşmesi bekleniyor. Bütçe, AB için müzakeresi en zor konulardan birini teşkil ediyor.

    Zirvede, liderler, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında görüşlerini paylaştı.

    AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin üye ülkelerin GSMH'sinin ne kadarı olacağı müzakere edilen ana başlıklar arasında yer aldı.

    Bu çerçevede, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler bütçenin GSMH'nin yüzde 1'i kadar olmasını isterken, özellikle daha az gelişmiş Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri, bu oranın daha yüksek olmasını talep etti.

    Toplam 1 trilyon euro civarındaki bütçe müzakerelerinde küçük yüzdelik dilimler toplamda yüzlerce milyar euroluk farka neden oluyor.

    Özellikle daha az gelişmiş AB ülkeleri, bütçede yer alan uyum programlarına ciddi oranda mali katkı verilmesini talep etti. Söz konusu programlar, az gelişmiş bölgeleri kalkındırmaya yönelik projelere finansal destek sağlıyor. Bazı Batı Avrupa ülkeleri ise söz konusu kaynakların azaltılmasını ve hukukun üstünlüğü gibi şartlara bağlanmasını istedi.

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    AB'nin Ortak Tarım Politikası da (CAP) uzlaşılamayan alanlardan bir olarak öne çıktı. Tarım ve hayvancılığa yönelik sağlanan destekler konusunda üye ülkeler farklı yaklaşım sergiledi. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkeleri, tarımsal desteklemelerin azaltılmasını ve verilen desteklemelerin yeni mekanizmalarla daha iyi denetlenmesini istedi.

    İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerilemiş olması ve bütçede yaklaşık 75 milyar euroluk mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceği de liderler tarafından müzakere edilen bir başka konu oldu.

    AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakerelerinin 2020 yılında tamamlanması gerekiyor.

    Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile belirleniyor.

    AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon euroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

    Etiketler:
    Ursula von der Leyen, Charles Michel, Avrupa Komisyonu, Bütçe, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi
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