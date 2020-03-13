Bloomberg: Suudi Arabistan'ın ardından Irak ve Kuveyt de ham petrol fiyatlarını düşürdü

Bloomberg’in aktardığına göre Suudi Arabistan Avrupa’ya, Rusya’nınkinden çok daha ucuza, üç kat daha fazla ham petrol sevkiyatı yapmaya hazır. Suudi Arabistan, Hollanda’ya varili yaklaşık 25 dolardan petrol teklif ediyor. Irak ve Kuveyt’in de Suudi Arabistan’ı izleyerek Nisan ayında ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldığı belirtiliyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, Avrupa piyasası, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşında en önemli noktaya dönüştü.

Halihazırda petrol fiyatlarını düşürme adımları atan Suudi Arabistan, sevkiyatını normalin neredeyse üç katına çıkarmak istiyor ve Hollanda’ya varili yaklaşık 25 dolardan petrol satmayı teklif ediyor. Bu rakam Rus Urals şirketinin sunduğu fiyatlarından çok daha düşük.

Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol, Cepsa gibi şirketler Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’dan ham petrol sevkiyatına yönelik normal sevkiyat seviyesinin kaydadeğer derecede üstünde limit teklifleri aldı. Sevkiyatlardaki artış miktarı ise şirkete bağlı olarak yüzde 25 ilâ yüzde 200 oranında değişiyor.

Diğer yandan kaynaklar, Aramco’nun Avrupalı petrol şirketlerine sevkiyatın artırılması konusunu onayladığını da aktardı.

Aramco, 'ham petrol üretimini nisan ayında günde 12.3 milyon varile çıkaracağını' duyurmuştu.

Suudi Arabistan günde 9.8 milyon varil petrol pompaladığına göre, açıklama buna günde en az 2.5 milyon varil ekleneceği anlamına geliyor.

Suudi Arabistan’dan sonra Irak ve Kuveyt de petrol fiyatlarını düşürdü

Bloomberg, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak ve Kuveyt’in Suudi Arabistan’ı izleyerek nisan ayında ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldığını, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ise şubat ayı fiyatlarını da düşürdüğünü belirtti.

Moskova ve Riyad arasında fiyat savaşı sürerken, Irak, Basrah Light petrolü varil başına 5 dolar, Suudi Aramco, Arab Medium’u varil başına 6 dolar düşürdü. Kuveyt’in aldığı kararın ayrıntıları paylaşılmazken, bu fiyatların sadece Asya için geçerli olduğu belirtildi.

Bloomberg, BAE’nin fiyatları geriye dönük olarak belirlediğini ve dört çeşit petrolün şubat ayı fiyatını varil başına 1.63 dolar düşürdüğünü kaydetti.

Ajansa göre, Irak devlet petrol şirketi SOMO ise Nisan ayında ihracatını artırmayı planlıyor.

OPEC ve örgüte üye olmayan ülkeler (OPEC+) arasında petrol üretiminin azaltılmasına ilişkin anlaşma 2017’nin başından beri yürürlükte bulunuyorç Anlaşma üretimin 2019’un sonuna kadar 2018’in seviyesinden günde 1.2 milyon varil, 2020’nin ilk çeyreğinde ise günde 1.7 milyon varil azaltmayı öngörüyordu.

Cuma günü Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 1 Nisan itibariyla OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına yönelik yükümlülüklerinin sona ereceğini açıkladı.

Moskova, OPEC’in yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle üretimi azaltma önerisini kabul etmeyerek mevcut şartların korunmasını önerdi. Bunun üzerine Suudi yetkililer petrol üretimini artırma ve fiyatları düşürme kararı aldı.