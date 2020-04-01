Rusya, Venezüella'daki enerji projelerini üstlenecek yeni bir şirket kurdu

Rusya'da petrol ve gaz üretimi ile taşımacılığı alanında uzmanlaşmış bir şirket kuruldu. Rosneft'in Venezüella'dan çekilmesinin ardından kurulan bu yeni şirket, bu ülkedeki projeleri devralacak.

Federal Devlet Varlık Yönetim Kurumu'na ait olan ve Roszarubejneft adı verilen şirket, Moskova'da 28 Mart'ta, Rosneft'in Venezüella'daki varlıklarını sattığını açıkladığı tarihte kuruldu.

Şirket, 332.7 milyar ruble (yaklaşık 4 milyar dolar) tutarında kuruluş sermayesine sahip.

Cumartesi günü Rosneft, Roszarubejneft'le hisselerinin satılmasını ve Venezüella'daki tüm projelerden çekilmeyi öngören bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre Rosneft, Roszarubejneft'teki hisselerin yüzde 9.6'sını elinde bulunduracak.

Sputnik’e konuşan Rosneft Sözcüsü Mihail Leontev, Rosneft’in bu kararla hissedarlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve şimdi ABD makamlarından şirketin yan kuruluşu üzerindeki yaptırımları kaldırma sözünü yerine getirmesini beklediğini kaydetmişti.