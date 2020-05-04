Enflasyon nisanda yüzde 10.94 oldu

Enflasyon nisanda yüzde 0.85 artarken, yıllık bazda yüzde 10.94 oldu. 12 aylık ortalamalara göre ise enflasyonda yüzde 12.66 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0.85, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.28 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6.71 oldu.

TÜİK verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10.87 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0.85, Yİ-ÜFE yüzde 1.28 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3.16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.94 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 4.54, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 6.71 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0.72, yıllık enflasyonun yüzde 10.79 olacağını öngörmüştü.

Fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen patlıcan

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 46.18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43.57 ile patlıcan oldu.

TÜİK verilerine göre, nisanda sarımsaktaki fiyat artışını yüzde 37.5 ile kuru soğan, yüzde 31.02 ile patates izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30.45 ile kivi, yüzde 26.66 ile portakal, yüzde 20.16 ile havuç, yüzde 17.91 ile elma, yüzde 16.86 ile limon, yüzde 14.96 ile yumurta, yüzde 14.32 mücevher (altın) ve yüzde 12.62 ile mercimek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43.57 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36.99 ile salatalık, yüzde 34.23 ile kabak, yüzde 20.73 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 20.44 ile sivri biber, yüzde 14.48 ile kıvırcık, yüzde 11.5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10.32 ile benzin izledi.