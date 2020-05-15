Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi, dolar/TL beklentisi 7 lirayı aştı

Merkez Bankası'nın mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon beklentisi yüzde 9.38 olarak açıklandı. Bir önceki ay beklenti yüzde 9.76 düzeyindeydi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 6.93 TL iken, bu anket döneminde 7.02 TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.76 iken, bu anket döneminde yüzde 9.38'e geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.70 iken, bu anket döneminde yüzde 9.20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.62 ve yüzde 8.30 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL beklentisi 7 liranın üzerine çıktı

Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.93 TL iken, bu anket döneminde 7.02 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7.11 TL ve 7.22 TL olarak gerçekleşti.

Küçülme beklentisi yüzde 0.6'dan yüzde 1.3'e yükseldi

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0.6 iken, bu anket döneminde yüzde -1.3 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.