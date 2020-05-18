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    Toplu taşımadan kaçış 2. elde rekor getirebilir

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    Salgın nedeniyle toplu taşımadan kaçarak özel araç tercih edenlerin sayısı artıyor. Sıfır araç pazarındaki stok sorunu ve yüksek fiyatlar ise tüketiciyi ikinci ele yöneltiyor. Sektör, iyi senaryoda 8 milyon adetlik yeni rekor öngörüyor.

    Koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen çok sayıda kişi, özel araç alma telaşına düştü.

    Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel’in haberine göre normalleşmede ilk adımların atılması ve iş hayatına yavaş yavaş yeniden dönülmeye başlanması bu eğilimi hızlandırdı. Ancak, sıfır araç pazarında yaşanan stok sorunu ve yüksek fiyatlar tüketiciyi ikinci ele yöneltiyor. Sektör temsilcileri, talepteki bu artışın yıl sonunda yeni bir rekor getirebileceğini umut ediyor.

    Ipsos'un yaptığı araştırmaya göre; ulaşımda özel araç kullanımını tercih edenlerin oranı Kovid-19'dan önce yüzde 34 iken, bu oran salgın sonrasında yüzde 66'ya çıktı. Kovid-19 öncesinde otobüs ve metro gibi toplu taşıma tercih edenlerin oranı ise kovid-19 sonrasında yüzde 56'dan yüzde 24'e düştü.

    Sektör temsilcileri, pandemi sebebiyle insanların toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinmeye başladığı ve şimdiye kadar hiç araç sahibi olmayanların bile artık araç sahibi olmayı düşündüğünü belirtiliyor. Son iki yıldır daralan ve yılın ilk iki ayında büyüme sinyalleri veren sıfır otomobil pazarının Kovid-19 salgınıyla birlikte yeniden daralma eğilimi gösterdiğini, buna karşın ikinci el pazarına eğilimin devam ettiğini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, şunları söyledi:

    “Sıfır otomobil pazarında bir stok sorunu vardı. Şimdi bir de buna salgın nedeniyle üretimin durması, tedarik sürecinin zorlanması ve döviz kurunun yükselmesi eklendi. Yılın ilk üç ayında 2 milyon 143 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. İkinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarının yılı iyi senaryoda 8 milyon adet satışla kapatmasını bekliyoruz.”

    2019 yılında Türkiye'de satılan ikinci el araç sayısı 7 milyon 614 bin 301 ile en yüksek rakama ulaşmıştı. Ayyıldız, salgından kaynaklanan krizin büyümesi durumunda yani kötü senaryoda ise ikinci el pazarının 5.5 milyon adede gerilemesini öngördüklerini dile getirdi. Analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, markaların mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndüğünü ancak bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleştiğini dile getirerek, "Yani önümüzdeki mayıs, haziran ve temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecek” dedi.

    'Fiyatlarda yüzde 7’den fazla artış bekleniyor'

    Diğer yandan, ikinci eldeki talep artışı fiyatları da yukarı çekiyor. Emre Ayyıldız, nisan ayının ikinci yarısından bu haftaya kadar fiyatlarda yüzde 10 artış olduğuna dikkat çekerek, “Kur son dönemde hızlı yükseldi, bunun etkisi ile kurda da büyük değişiklikler olmazsa, birkaç ay içerisinde ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7’lik bir fiyat artışı daha bekliyoruz” diye konuştu.

    İkinci el araç pazarı oyuncularından Otomerkezi.net’in CEO'su Ali Karakaş, pandemi sebebiyle insanların toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinmeye başladığı ve şimdiye kadar hiç araç sahibi olmayanların bile artık araç sahibi olmayı düşündüğünü belirterek, "Haziran sonu itibariyle fiyatlar yüzde 7-8 oranında artış bekliyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Araç, Otomobil, Aysel Yücel, Dünya gazetesi, Kovid-19, toplu ulaşım
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