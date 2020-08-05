Londra'da TL swap faizi yüzde 38'e geriledi

Yurt içi piyasalarda dün yaşanan hareketliliğin merkezinde yer alan Londra swap piyasasındaki TL sıkışıklığı bugün kısmen de olsa giderilmiş durumda.
Dünya'nın aktardığına göre, yabancı yatırımcıların TL ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle TL'de yüzde 1000'lerin üzerine çıkan gecelik faizler bu sabah itibarıyla yüzde 40'ların altına geriledi.
Dün swap hattında TL faizlerinin yüzde 1000'leri görmesinin ardından Borsa İstanbul'da bir ara yüzde 5'ler gören kaybın devam edip etmeyeceği yakından izlenecek. Dün, Londra'da TL sıkışıklığı nedeniyle, TL bulamayan yatırımcıların ellerindeki varlıkları satması nedeniyle sert kayıplar yaşanmıştı.
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