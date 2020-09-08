Dolar/TL kuru 7.47'yi aştı

Dün en düşük 7.4241, en yüksek 7.4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 değer kazancıyla 7.4576'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7.4736 ile yeni tarihi zirve seviyeye yükseldi. Euro/TL 8.83'ten, sterlin/TL ise 9.8050'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Gram altın 463 lira seviyelerinde

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 463 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını 3.076 liradan satılıyor.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 4.76 puan ve yüzde 0.43 değer kazanarak 1.101.56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.36 ve holding endeksi yüzde 0.38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0.49 ile turizm oldu.

Dün alıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.97 değer kazancıyla 1.096.81 puandan tamamladı.