Benzin ve motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.14 liradan 6.02 liraya, İzmir'de 6.22 liradan 6.10 liraya inecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 16,

Motorinde 12 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 2, 2020

​Ankara'da ortalama 6.79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.74 liradan 6.58 liraya, İzmir'de 6.81 liradan 6.65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.