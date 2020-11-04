Trump'ın seçimi kazanma ihtimali Halkbank hisselerini yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte Halkbank davasının düşme ihtimalinin güçlenmesini fiyatlayan yatırımcılar, hissede hızlı yükselişe neden oldu.

ABD'de başkanlık seçimi heyecanı devam ediyor. Kesin sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da mevcut başkan Trump'ın Joe Biden karşısında kazanma ihtimali küresel piyasalarda pozitif havayı destekliyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi de güne pozitif başlarken kazanımlar yüzde 1'in üzerine çıktı. BİST 100'de hisse performanslarında Halkbank'taki artış ise dikkat çekiyor.

Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte ABD'deki davanın düşme ihtimalinin güçlenmesini fiyatlayan yatırımcılar hissede hızlı yükselişe neden oldu.

Halkbank hisseleri açılışta yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Dün 4.89'dan kapanan Halkbank hisseleri, bugün 5.22'ye kadar tırmandı. Sonrasında gelen kâr satışları sonrasında hisse fiyatları 5.14'ten işlem görüyor. Halkbank'taki yükselişe rağmen bankacılık endeksindeki artış yüzde 0.7 ile sınırlı kaldı.