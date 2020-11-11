Dolar/TL 8 liranın altına düştü

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen piyasa dostu mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8.18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi.
Sabahın erken saatlerinde yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8.10 seviyelerine kadar geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra partisinin grup toplantısında piyasalara yönelik verdiği mesajların ardından kur 7.95 seviyesine kadar çekildi. Euro/TL ise 9.36 seviyelerinden işlem görüyor.
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