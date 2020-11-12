Döviz kurlarında düşüş sürüyor: Dolar 7.70, euro 9.10

Döviz kurları bu hafta Türk Lirası cinsinden varlıkları destekleyen yoğun ekonomi gündemiyle birlikte sert düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL 7.70, euro/TL ise 9.10 seviyelerinde işlem görüyor.

Türk Lirası'ndaki değer kazancı belirginleşirken hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugün 7.70 seviyelerine kadar indi.

Geçen haftayı 8.51'den kapatan kur bu hafta kademeli olarak geri çekilerek 8 seviyesinin altına indi. Bugün de kurda yüzde 1'e varan düşüş kaydedildi. Böylelikle kurda cuma günü görülen zirveye göre yüzde 10'luk düşüş kaydedildi.

Dolar/TL 7.70, euro/TL 9.10 düzeyinden el değiştiriyor.

Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken, gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında.