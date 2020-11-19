Motorinde 2 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.36 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6.29 liradan 6.27 liraya, İzmir'de 6.40 liradan 6.38 liraya inecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 2 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 19, 2020

​Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.