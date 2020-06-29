Benzin ve motorine indirim

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına 12 kuruş indirim yapılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.77 lira olacak.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) June 29, 2020
30/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 12
Motorinde 17 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Motorinin litresi İstanbul'da 5.89 liradan 5.72 liraya, İzmir'de 5.98 liradan 5.81 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 6.35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.29 liradan 6.17 liraya, İzmir'de 6.35 liradan 6.23 liraya inecek.
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