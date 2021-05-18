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    CryptoPunks

    Porno sitesi, NFT ile 200 bin dolar kazandı

    © Fotoğraf : Twitter/ CamSoda
    Ekonomi
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    Kripto paraların yükselişiyle birlikte değerlenen CryptoPunks figürlerinden bir tanesi, CamSoda adlı porno sitesine 200 bin dolar kazandırdı. Dünyanın ilk NFT çalışmalarından olan CryptoPunks koleksiyonundan başka figürler de yakın zamanda rekor fiyatlara alıcı buldu.

    Kripto paraların iyiden iyiye popülerleşmesiyle birlikte adı artık daha sık duyulan NFT sektöründen porno sektörü de nemalanmaya başladı. CamSoda adlı bir porno sitesi, dünyanın ilk NFT formatlı çalışmalarından olan CryptoPunks koleksiyonundan 7060 numaralı figürü, çevrimiçi bir açık artırmada binlerce dolara sattı.

    ​Gizmodo sitesinin haberine göre açık artırmaya katılmak isteyenlerden CamSoda'daki hesaplarına 1 dolarlık kripto para yatırmaları istendi. 'mrpussyfucker' adlı kullanıcı da 200 bin dolara CryptoPunk 7060'ın sahibi oldu.

    CamSoda açık artırmasında satılan CryptoPunk 7060'ın 3 ayırt edici özelliği var: 3 boyutlu gözlük, dağınık saç ve ben. CryptoPunk 7060, CamSoda tarafından, nisanın başında önde gelen kripto para birimlerinden Etherium ile 83 bin 404 dolara satın alınmıştı.

    'Takas edilemez jeton' olarak çevrilebilen 'Non-Fungible Token' yani NFT, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyon parçalarını, blok zincirinde alınıp satılabilen ve türünün tek örneği varlıklara dönüştürüyor.

    New York'ta yazılım firması Larva Labs tarafından 2017'de kurulan CryptoPunks'ın koleksiyonunda dijital ortamda yaratılmış, her biri 'aykırı' bir karakteri temsil eden, her biri kendine ait bir numarayla anılan 24x24 boyutlarında 10 bin figür bulunuyor.

    Larva Labs kurucuları Matt Hall ve John Watkinson, CryptoPunks'ı ilk kurduklarında 9 bin figürü bedava ücretsiz olarak dağıttıklarını, geri kalan 1000 figürü ise ileride işlerine yarar düşüncesiyle kendilerine sakladıklarını söylüyor. 1970'lerde İngiltere'nin başkenti Londra'daki punk akımından esinlenilerek oluşturulan ve görünüşleri de 'aykırı karakterlerine' göre tasarlanan figürlerin 6 bin 39'u erkek, 3 bin 840'ı kadın.

    Christie's'te ikinci büyük NFT satışı

    CryptoPunks'ın NFT açık artırmalarına dahil olduğu tek satış bu değil. ABD'nin New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi, marttaki ilk ve en pahalı NFT eser satışının ardından ikinci bir büyük çaplı açık artırmaya imza attı. Müzayede evi, 12 Mayıs'ta CryptoPunks'ın 9 figürünü 16.9 milyon dolara sattı.

    Bunun, Mike Winkelmann'ın 69.4 milyon dolara satılan 'Everydays: The First 5,000 Days' eserinin ardından bu denli yüksek rakama alıcı bulan ikinci NFT eseri olduğu belirtiliyor. Christie's, Winkelmann'ın eserinin satıldığı açık artırmada ilk kez kripto para birimlerinin kullanıldığını açıklamıştı.

     

    Etiketler:
    Kripto para, dijital, Müzayede, NFT, CryptoPunks, CamSoda
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