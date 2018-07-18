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    Etiyopya'dan Eritre'ye 20 yıl sonra ilk ticari uçuş

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    • Etiyopya ve Eritre arasında yaklaşık 1 buçuk ay önce yeniden barış sürecine girilmesinin ardından Etiyopya Havayolları başkent Addis Ababa'dan Eritre'nin başkenti Asmara'ya ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. 20 yıl sonra yapılan ilk ticari uçuş için yapılan törende konuşan Etiyopya Havayolları Başkanı Tewolde GebreMariam Bugün Eritre ve Etiyopya'nın tarihinde özgün bir olay yaşandı ifadesini kullandı. Tewolde 15 dakika arayla Eritre'ye 2 uçuş yapıldığını belirterek Aynı zamanda iki uşuşun gerçekleşmesi insanların bu konudaki hevesini gösteriyor dedi.
    • Uçuş sırasında tüm yolculara şampanya dağıtıldı ve uçuş görevlileri yolculara güller verdi. Şimdilik Addis Ababa- Asmara arasında günde bir kez uçuş yapılabileceğini söyleyen Tewolde Şahit olduğumuz talepler doğrultusunda bunu günde iki uçuşa hatta 3 uçuş ve daha fazlasına yükseltebiliriz dedi.
    • İlk uçuşun yolcuları arasında şubat ayında istifa eden eski Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn de vardı. Hailemariam Birgün bunun gerçekleşeceğini biliyordum diye konuştu. Nisan ayında Hailemariam'ın yerine geçen 42 yaşındaki yeni Başbakan Abiy Ahmed cezaevindeki muhalifleri serbest bırakmış ve 20 yıldır Eritre'yle donmuş olan ilişkilerin ardından bu ülkeyle barış yapma niyetini geçen ay duyurmuştu.
    • Bir zamanlar Etiyopya'nın parçası olan Eritre on yıllar süren kanlı çatışmalar sonrası 1993'te bağımsız olmuştu. Ortak sınır konusundaki konusundaki anlaşmazlık iki ülke arasında 1998-2000 yılları arasında 80.000 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir savaşa neden olmuş ardından iki ülke arasında 'soğuk savaş' yaşanmaya başlanmıştı.
    • Birleşmiş Milletler'in 2002'de belirlediği sınırları kabul edeceğini açıklayan Etiyopya Başbakanı Abiy henüz sınırdaki askerlerin çekilmesi emrini vermedi. Ancak Eritre'ye tarihi bir ziyaret yaparak Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki ile birlikte resmen savaşın sonlandığını duyurmuştu. Afwerki de birkaç gün sora Etiyopya'ya resmi ziyarette bulunmuştu. Pazartesi günü Afwerki, Addis Ababa'daki Eritre büyükelçiliğini de yeniden açmıştı.
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    Etiyopya ve Eritre arasında yaklaşık 1 buçuk ay önce yeniden barış sürecine girilmesinin ardından Etiyopya Havayolları başkent Addis Ababa'dan Eritre'nin başkenti Asmara'ya ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. 20 yıl sonra yapılan ilk ticari uçuş için yapılan törende konuşan Etiyopya Havayolları Başkanı Tewolde GebreMariam "Bugün Eritre ve Etiyopya'nın tarihinde özgün bir olay yaşandı" ifadesini kullandı. Tewolde 15 dakika arayla Eritre'ye 2 uçuş yapıldığını belirterek "Aynı zamanda iki uşuşun gerçekleşmesi insanların bu konudaki hevesini gösteriyor" dedi.

    Doğu Afrika ülkeleri Eritre ve Etiyopya arasında barış rüzgarlarının yeniden esmesiyle birlikte 20 yıl sonra ilk kez Etiyopya'dan Eritre'ye ticari uçuş gerçekleşti.

     

     

     

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    Etiketler:
    Uçuş, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Hailemariam Desalegn, Eritre, Etiyopya
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    Multimedya

    Etiyopya ve Eritre arasında yaklaşık 1 buçuk ay önce yeniden barış sürecine girilmesinin ardından Etiyopya Havayolları başkent Addis Ababa'dan Eritre'nin başkenti Asmara'ya ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. 20 yıl sonra yapılan ilk ticari uçuş için yapılan törende konuşan Etiyopya Havayolları Başkanı Tewolde GebreMariam Bugün Eritre ve Etiyopya'nın tarihinde özgün bir olay yaşandı ifadesini kullandı. Tewolde 15 dakika arayla Eritre'ye 2 uçuş yapıldığını belirterek Aynı zamanda iki uşuşun gerçekleşmesi insanların bu konudaki hevesini gösteriyor dedi.
    Etiyopya'dan Eritre'ye 20 yıl sonra ilk ticari uçuş
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