Etiyopya'dan Eritre'ye 20 yıl sonra ilk ticari uçuş

Doğu Afrika ülkeleri Eritre ve Etiyopya arasında barış rüzgarlarının yeniden esmesiyle birlikte 20 yıl sonra ilk kez Etiyopya'dan Eritre'ye ticari uçuş gerçekleşti.
Orta Rusya’daki Mari El Cumhuriyeti'nde yaşayan ve geleneklerini özenle koruyan Mari halkı, geleneksel Surem (Günahlardan Arınma) Bayramı’nı kutladı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sicilya yakınlarında su yüzeyinin yaklaşık 1 km altında, nadir görülen bir mercan, sünger ve yaban hayatı ekosistemi gelişiyor. Koruma ajansı Oceana’dan yeni bir çalışmasıyla, Sicilya’nın hemen kuzeyinde Tiren Denizi’nde bulunan sualtı yanardağlarının yakınında sağlıklı ve aktif mercan ormanları keşfetti.
Kırgızistan’ın turizm merkezi olarak bilinen Issık Gölü bölgesinde Teskey Jeek (Güney Sahil) isimli Kırgız etnik festivali düzenlendi.
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