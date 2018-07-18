Etiyopya'dan Eritre'ye 20 yıl sonra ilk ticari uçuş

Etiyopya ve Eritre arasında yaklaşık 1 buçuk ay önce yeniden barış sürecine girilmesinin ardından Etiyopya Havayolları başkent Addis Ababa'dan Eritre'nin başkenti Asmara'ya ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. 20 yıl sonra yapılan ilk ticari uçuş için yapılan törende konuşan Etiyopya Havayolları Başkanı Tewolde GebreMariam "Bugün Eritre ve Etiyopya'nın tarihinde özgün bir olay yaşandı" ifadesini kullandı. Tewolde 15 dakika arayla Eritre'ye 2 uçuş yapıldığını belirterek "Aynı zamanda iki uşuşun gerçekleşmesi insanların bu konudaki hevesini gösteriyor" dedi.