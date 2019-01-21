Prespa protestosunun sardığı Atina’dan görüntüler

Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinden Atina'ya gelen göstericiler, Makedonya Cumhuriyeti'nin adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştiren anlaşmayı protesto etti. "Makedonya" isminin Yunan antik tarihi ve kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanan göstericiler, Makedonya adının başka bir ülke tarafından kullanılma hakkı olmadığını söyleyerek anlaşmayı imzalayan Aleksis Çipras hükümetini istifaya davet etti.Yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Atina’dan kareler, Sputnik"in galerisinde.