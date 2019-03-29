Mart ayında yaşanan uzay olayları

Sputnik, uzay araçları vasıtasıyla yapılan yeni uzay fotoğrafları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen kareleri derledi.
Mart ayında uzay severlerin dikkatini çeken bir sürü olay yaşandı.
Sputnik, uzay araçları vasıtasıyla yapılan yeni uzay fotoğrafları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen kareleri derledi.
Rusya’ya bağlı Sibirya’nın Yamal-Nenetsk bölgesinde Ren geyiği Çobanı Günü kutlamaları gerçekleşti.
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında M.S. 113 yılında yapılan Roma İmparatoru Traian heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Dünyada eşi benzeri bulunmayan ve 356 parça halinde gün yüzüne çıkarılıp birleştirilen heykelin yanında bir de elleri arkadan bağlı Dacialı düşman askeri tasviri bulunuyor.
İran’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 26 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
İlk kez 1961 yılında başlayan Dünya Tiyatro günü o tarihten bu yana her yıl 27 Mart'ta tüm dünyada çeşitli tiyatro dernekleri ve sanat çevreleri tarafından kutlanıyor.
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