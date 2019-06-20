'Yavuz sondaj gemisi, temmuz ayının başında çalışmalarına başlayacak'

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak" dedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya, yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi. Sarıkaya, bebek gibi bakıp, keçi sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından bir de yatak yaptı.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic Seyahat Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep, uluslararası üne sahip şeflerden tam not aldı.
Türkiye’nin batısında bulunan Manisa'nın belediye yöneticileri, Rus turistlerin kente ilgisini çekmek amacıyla Rusya’da izlenme rekorları kıran ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini turizm markası oluşturulmak için kullanılabileceğini söyledi.
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