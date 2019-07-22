Metallica'dan Moskova'da Rusça performans

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, Moskova'daki Lujnikah Stadı'nda dün akşam verdiği konserde Rus rock müziğinin öncüsü kabul edilen Güney Kore asıllı Sovyet sanatçı Viktor Tsoy'un şarkısını Rusça seslendirdi.
Yıllar önce TV ve sinemalarda boy gösteren kadın karakterler bugün de moda dünyasına ilham vermeye devam ediyor.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl 28 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü hazırlıkları tam hız sürüyor.
Efsanelere ve kutsal kitaplarda adı geçen Lice’nin Bırkleyn Mağaraları tarihi ve doğası ile görenleri büyülüyor. Antik dönemde ‘Dünyanın bittiği yer’ ve kutsal kitaplarda ‘Ölümsüzlük suyunun aktığı’ yer olarak ifade edilen Bırkleyn’de kapsamlı bir araştırma yapılmadığı için gizemli yapısını koruyor.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Meltem İşgörür, evinde 80 kediye bakıyor. Kediler için evinde özel alanlar oluşturan İşgörür, gününü onları besleyerek, bakımlarını ve tedavilerini yaparak geçiriyor.
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